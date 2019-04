Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Türkiye ile Bosna Hersek 'in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) "Bosna Hersek-Türkiye Ortak Bilgi İletişim Teknolojileri Forumu" düzenlendi.Sayan, burada yaptığı açıklamada, forumun Bosna Hersek ile özellikle bilgi iletişim teknolojileri alanındaki iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlendiğini ifade ederek "Türkiye ve Bosna Hersek'in bilgi iletişim teknolojileri alanındaki iş birliği artarak devam edecek." dedi.İletişim altyapısının diğer tüm sektörleri etkileyen yatay bir sektör olduğunu söyleyen Sayan, "Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, her sektörü oldukça fazla etkiliyor. İletişim altyapısına yaptığınız 10 birimlik yatırım, ülkelerin gayrisafi milli hasılasında (GYMH) bir birim yukarı kalkma olarak görülüyor." dedi.Otoyol projesi "dostluk yolu"Türkiye'nin son yıllardaki milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli ürünleri üretilebildiğini ve bunları ihraç edebildiğini gösterdiğini vurgulayan Sayan, Bosna Hersek ve Türkiye'nin genç nüfus, siber güvenlik ve iletişim altyapısında ortak çalışmalar yürüteceğini ifade etti.Sayan, Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna- Belgrad Otoyol Projesi'ne değinerek "Bu aynı zamanda dostluk yolu. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın son derece önem verdiği bir proje. Projenin kısım kısım birleşmesi önemli. Bunların da bir an önce faaliyete geçirilmesi için Bosna Hersek ve Sırbistan ile görüşmeler belirli bir noktaya vardı." diye konuştu.Forum kapsamında, "Bilgi İletişim Teknolojileri Alanında Güncel Politika ve Düzenleme Eğilimleri ile Yeni Nesil Şebekelerin ve Hizmetlerin Uygulamaya Konulmasında Karşılaşılan Zorluklar", "Sayısallaşma ve Siber Güvenlik" ve "Kapsayıcılık: Herkes için Bilgiye Erişim ve Tüketicinin Korunması" konulu oturumlar düzenlenecek.