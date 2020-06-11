Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı - Son Dakika

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı, System.String[]

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.

Mayıs ayında tedbirleri kademeli olarak kadıran, sınırlarını açan ve karantina uygulamasına son veren Bosna Hersek'te son 2 gündür yeni vaka sayılarındaki artış dikkati çekti.

Bosna Hersek'te 24 Mayıs'ta günlük 10 yeni vakaya kadar gerileyen rakamlar, bugün 57'ye kadar yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 832'ye çıkarken, can kaybı da 161 olarak açıklandı. Bosna Hersek'te bugüne kadar 2 bin 100 kişi hastalığı atlattı.

Öte yandan, Tuzla şehrindeki bir kreşte 5 çocukta ve 1 çalışanda Kovid-19 tespit edildiği, kreşin kapatıldığı ve kurum çalışanlarına test yapılacağı açıklandı.

Tuzla Kantonu yetkilileri, sayının artması durumunda kanton sınırları içinde "salgın durumu" ilan edebileceklerini bildirdi.

Son günlerde vaka sayısının ciddi anlamda artış gösterdiği ülkelerden biri de Kuzey Makedonya oldu. Ülkede 3 Mayıs'ta bir günde 5 yeni vaka tespit edilirken, bugün 175 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı 3 bin 500'e çıkarken, can kaybı da 5 artarak 169 oldu.

Ülkede yeni vaka sayılarının artmasının ardından geçen hafta yeniden uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı ise bu hafta kaldırıldı.

Arnavutluk'ta 44, Sırbistan'da 71 yeni vaka

Bölge ülkelerinden Arnavutluk'ta son 24 saatte 44 yeni vaka ve 1 can kaybı tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1385, ölenlerin sayısı ise 35 oldu.

Sırbistan'da ise vaka sayısı son 24 saatte 71 artarak 12 bin 102'ye, can kaybı da 1 artarak 252'ye ulaştı.

Hırvatistan'da dünden beri yeni vaka tespit edilmezken, ülkede bugüne kadar 2 bin 249 kişide virüs tespit edildiği, 106 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 132 kişinin sağlığına yeniden kavuştuğu bildirildi.

Kosova'da dün 29 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1298'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 913 kişi de iyileşti.

Bosna - Hersek, Makedonya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı - Son Dakika

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