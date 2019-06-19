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Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

46 dakika önce

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bosna Hersek İslam Birliğinin talimatıyla, başkent Saraybosna'daki üç ayrı camide öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.
Gıyabi cenaze namazının kılındığı başkentteki Hünkar Camisinin avlusuna Mursi'nin fotoğrafları asılırken, namaza Bosna Hersek'te yaşayan Mısırlılar da katıldı.
Hünkar Camisindeki gıyabi cenaze namazını kıldıran Saraybosna Başimamı Kenan Music, ABD'de eğitim gördüğü sırada Mursi'nin ev arkadaşı olan bir adamdan duyduklarını cemaatle paylaşarak, "O (Mursi), sabah namazından önce camiye gelip eşiyle birlikte camiyi temizlerdi, bunu kimse bilmezdi, kendisi de bundan asla söz etmezdi." ifadelerini kullandı.
Music, Mursi'nin vefatının İslam alemi için büyük bir kayıp olduğunun altını çizerek, "Allah yolunda öldürüldü. Bizler rahatlıkla onun şehit olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Saraybosna'daki İstiklal Camisi ve İlidza Merkez Camisinin yanı sıra Zenica şehrindeki üç camide, Zepca, Zavidovici, Maglaj, Tesanj, Doboj ve Teslic şehirlerinde, Sırbistan'da da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı.
Şehit Abdülaziz Camisinde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Novi Pazarlı katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Muhammed Mursi, Güncel
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