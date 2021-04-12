Bosna Hersek ve Slovenya arasında "Yugoslavya'nın dağılması" gerginliği - Son Dakika

Slovenya'nın, Avrupa Birliği'ne (AB) eski Yugoslavya'nın dağılmasının öncelik olması gerektiğini anlatan resmi olmayan bir yazı (non-paper) gönderdiği iddiası üzerine Slovenya'nın Saraybosna Büyükelçisi Zorica Bukinac, Bosna Hersek Devlet Başkanlığına çağrıldı.

Bölge medyasında yer alan haberlerde Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Yugoslavya'nın dağılmasının tamamlanması gerektiğini içeren bir yazı sunduğu iddia edildi.

Söz konusu iddia üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşen Büyükelçi Bukinac, ülkesinin Bosna Hersek'e olan tutumunun değişmediğini ve Bosna Hersek'in AB üyelik sürecini desteklediğini söyledi.

Slovenya Başbakanı Jansa da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Michel'i en son geçen yıl gördüğünü ifade ederek, "Kendisine böyle bir belgeyi mart veya şubat ayında teslim etmiş olmam fiziksel olarak imkansız. Slovenya, bölgenin kalkınmasını ve AB'nin Batı Balkanlar politikasını desteklemektedir. Bu iddialar sadece bu amacı engeller." sözlerine yer verdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'dan barışçıl bölünme sorusu

Öte yandan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un kendisine Avrupa'da son dönemde Yugoslavya'nın dağılma sürecinin tamamlanmadığı ve bunun sona erdirilmesi gerektiğinin konuşulduğunu belirttiğini söyledi.

Pahor'un, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yaptığı ziyaret sırasında konsey üyelerine "Siz Bosna Hersek'te barışçıl bir ayrılma yaşayabilir misiniz?" sorusunu sorduğunu aktaran Komsic, "Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve ben barışçıl bir bölünmenin mümkün olmadığını söyledik. Sırp üye Milorad Dodik ise karşıt görüş bildirdi." dedi.

Dzaferovic ise Yugoslavya'nın dağılma sürecinin tamamlandığına işaret ederek, "Sayın Pahor'un söz konusu soruyu bize yönelttiği doğrudur. Biz de bunun bölgeyi savaşa sürükleyebileceğini söyledik. O da buna katıldı. Batı Balkanlar'ın AB'ye dahil olmasının bölge barış ve güvenliği için önemli olduğunu da vurguladı." diye konuştu.

Pahor'un ofisinden yapılan açıklamada da Slovenya'nın Bosna Hersek'in AB üyeliğinden yana olduğunun altı çizilerek, "Pahor, her zaman Bosna Hersek'in dağılması yönündeki söylemlere ve Batı Balkanlar'ın sınırlarının yeniden çizilmesine karşı uyarıda bulunur. Bu söylemlerden yola çıkarak kendisi konsey üyelerine ilgili soruyu yöneltmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yugoslavya'nın dağılması

Yugoslavya, 1990'ların başında parçalanmaya başladı. Yugoslav Halk Ordusu (JNA) 1991'de Slovenya'da çatışmaları provoke ederken, kısa bir zaman sonra Hırvatistan'da da çatışmalar çıktı. Bu çatışmalar, 1991'de Bosna Hersek'e, 1999'da Kosova ve Kuzey Makedonya'ya da sıçradı.

1990'lı yıllarda yaşanan kanlı çatışmaların ardından Yugoslavya Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Kosova olmak üzere 7 egemen ülkeye ayrıldı.