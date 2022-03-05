Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt: "Bosna'da savaş çıkmayacak" - Son Dakika

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Ukrayna'da yaşananlara rağmen Bosna Hersek'te savaş çıkmayacağını belirtti.

Schmidt, Avaz gazetesine yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşananların halk arasında tedirginliğe yol açıyor olmasını anlıyorum. Ancak Batı Balkanlar ve Bosna Hersek'te insanların korkmalarına sebep olacak bir gösterge yok. Bosna'da savaş çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar'da ve Bosna'daki tedirginliği değerlendiren Schmidt, "Burası bir önceki neslin savaşı gördüğü bir ülke ve herkes savaşın ne anlama geldiğini iyi biliyor. Şu an tedirgin olacak bir durum yok." diye konuştu.

Schmidt, "Her türlü savaşa karşıyım. Tüm savaşlar engellenmelidir. Bosna'da göreve başladığım ilk günden beri bunu söylüyorum." dedi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, Bosna Hersek'te savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturuldu.

Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan oylama sonucu seçilen Yüksek Temsilci, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor.

Yüksek Temsilci, her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunuyor.