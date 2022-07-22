Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'in seçim yasasını "dayatacağı" iddia edildi - Son Dakika
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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'in seçim yasasını "dayatacağı" iddia edildi

22.07.2022 14:26
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'in seçim yasasını "dayatacağı" iddia edildi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, ülkedeki siyasilerin uzun süredir çıkaramadığı seçim yasasını "Bonn yetkileri" sayesinde siyasilerin rızasını almadan "dayatmaya" hazırlandığı iddia edildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, ülkedeki siyasilerin uzun süredir çıkaramadığı seçim yasasını "Bonn yetkileri" sayesinde siyasilerin rızasını almadan "dayatmaya" hazırlandığı iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Schmidt'in 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesi Bosna Hersek'te gerçekleşemeyen seçim yasası reformunu kendi üzerine aldığı ifade edilirken, sahip olduğu "Bonn yetkileri" sayesinde yasa çıkartma ve dayatma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in son seçimlerde Boşnakların oylarını aldığı iddiasıyla talep edilen seçim yasasının Schmidt tarafından dayatılma durumunu değerlendiren Komsic, kendisine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek, "Eğer bu gerçekse Bosna Hersek hala etnik olarak bölünmeye devam ediyor." dedi.

Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik de iddiaları değerlendirerek, Schmidt'in "siyasi bir şiddet" uyguladığını söyledi.

Bu arada, yerel medyada gündem olan seçim yasasını dayatma konusuna ilişkin Schmidt ve Yüksek Temsilcilik Ofisi'nden (OHR) henüz bir açıklama yapılmadı.

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu talebi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması gereği ülkede Boşnak, Hırvat ve Sırp üç kurucu halk bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye ise Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokrat Birliği Bosna Hersek (HDZ BIH) lideri Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim yasası reformu talebinde bulunmuştu.

Müzakerelerden sonuç alınamamıştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, Boşnak ve Hırvat partileri arasında uzlaşı sağlanamadığı için sonuç alınamadan sona ermişti.

22 Mart'ta düzenlenen Bosna Hersek seçim yasası reformu görüşmelerine Bosna Hersekli siyasi parti temsilcileri, arabulucu olarak da AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy katılmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletler'e her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

PIC'in sahip olduğu olağanüstü yetkiler, 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantıyla "Bonn yetkileri" adıyla OHR'ye verildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Zeljko Komsic, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'in seçim yasasını 'dayatacağı' iddia edildi - Son Dakika

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