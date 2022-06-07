Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, seçimlerin finansmanı için Bonn yetkilerini kullandı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullandı ve Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini açıkladı.

Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Schmidt, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için gerekli bütçenin ayrılması noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Barışı Uygulama Konseyinin (PIC) sahip olduğu olağanüstü yetkileri kullanmak durumunda kaldığını belirtti.

Seçimler için Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini bildiren Schmidt, bu kararın, Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe gireceğini söyledi.

Schmidt, Bonn yetkisi kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle sadece bu yılki seçimler için değil gelecekteki tüm seçimler için finansman sorununun çözülmüş olacağına dikkati çekti.

"Seçimlerin yapılamaması Bosna Hersek'i krize sürükler"

Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Maliye Bakanı Vjekoslav Bevanda, Bosna Hersek'teki seçimler için gerekli bütçeyi Bakanlar Kurulu oturumunda reddederek ülkede yeni bir siyasi anlaşmazlığa neden oldu.

Schmidt'in Bonn yetkilerini kullanarak aldığı karar, Bevanda'nın engelini ortadan kaldırırken, seçimler için finansmanın sağlanması Bosna Hersekli yetkililerin yüzünü güldürdü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Schmidt'in kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "HDZ, seçimleri bloke etmeye çalışıyor. HDZ, vatandaşların hakkını elinden almaya çalıştı. Seçimlerin yapılamaması Bosna Hersek'i büyük bir krize sürükler." dedi.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de kararın Bosna Hersek'in uluslararası kurumlarla kurduğu sağlıklı ilişkinin bir neticesi olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek'in zararına olacak siyasi engellemelere izin verilmediği için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

PIC'in sahip olduğu olağanüstü yetkiler, 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantıyla "Bonn yetkileri" adıyla OHR'ye verildi.