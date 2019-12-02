Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı

BANJA NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu'nda görev yapacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBİH) mensubu 53 asker, Banja Luka şehrinde düzenlenen törenle uğurlandı.

Afganistan'da altı ay görev yapacak askerler için "Kozara" Kışlası'nda düzenlenen törene, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Gojko Knezevic de katıldı.

Knezevic, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'daki barış misyonuna katılacak Bosna Hersekli askerlerin zorlu bir eğitimden geçtiğini aktararak askerlerin özellikle hava ve çevre şartlarına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Bosna Hersekli askerlerin daha önce de Afganistan'da başarılı görevler üstlendiğini anımsatan Knezevic, bugün Afganistan'a uğurladıkları askerlerin de görevlerini kazasız tamamlamaları temennisinde bulundu.

Afganistan'a uğurlanan 53 kişilik askeri birlikte 8 kadın asker de bulunuyor.