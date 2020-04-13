Bosna Hersekli gençler Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti - Son Dakika

Bosna Hersekli gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Bosna Hersek'e gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Osmanlı Sanat Grubu üyesi gençler, geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'e gönderilen yardımın ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini anlatan bir video hazırladı.

Çok sayıda gencin, evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videoda, "Bosna Hersek'ten selamlar. Bizler için yaptıklarınıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Gençler videoda ayrıca, "Türkiye ve Bosna Hersek her zaman kardeştir ve kardeş kalacak. Bosna Hersek halkı sana dua ediyor. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan." sözlerine yer verdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başta Bosna Hersek olmak üzere Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.