Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si toprağa verildi - Son Dakika

Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'teki savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilka Seta, başkent Saraybosna'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019'da "İyilik Ödülü"ne layık görülen 69 yaşındaki Seta, 1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Seta, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Bakije Mezarlığına defnedildi.

Seta, savaşın başladığı 1992'de kurduğu ve yaklaşık 30 yıldır işlettiği aşeviyle ihtiyaç sahiplerinin karnını doyururdu ve Türkiye sevdasıyla tanınırdı.