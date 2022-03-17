Bosna Hersekli ilim adamı Fikret Karcic, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bosna Hersekli ilim adamı Fikret Karcic, son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2022 20:11
Bosna Hersekli ilim adamı Fikret Karcic, son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersekli hukukçu ve ilim adamı Fikret Karcic, başkent Saraybosna'da defnedildi.

Bosna Hersekli hukukçu ve ilim adamı Fikret Karcic, başkent Saraybosna'da defnedildi.

Karcic, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından, bugün Gazi Hüsrev Bey Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Curcica Camisi hareminde toprağa verildi.

Cenaze namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, törene Karcic'in ailesi, yakınları, imamlar, ilahiyat fakültesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karcic için Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Balkan coğrafyasının mümtaz şahsiyetlerinden Bosna Hersekli alim ve mütefekkir, sevgili dostumuz Fikret Karcic bugün Hakk'a yürüdü. Geride birçok eser ve talebeden oluşan kıymetli bir miras bıraktı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fikret Karcic kimdir?

Fikret Karcic,1955 yılında Visegrad'da doğdu. Orta öğrenimini Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesinde tamamladı. Saraybosna Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı.

Karşılaştırmalı hukuk profesörü olan Karcic, Saraybosna Hukuk Fakültesi ve Saraybosna İlahiyat Fakültesinde görev yapıyordu. Karcic'in çalışma alanları, Osmanlı sonrası Bosna Hersek'te İslam hukuku ve kurumları tarihi, İslam'daki reformist hareketler, Balkan Müslümanları ve karşılaştırmalı hukuk kültürleri oluşturuyordu.

Karcic, İstanbul'da Marmara Üniversitesinde, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, Oslo Üniversitesinde ve Boise State Üniversitesinde dersler verdi.

"Glasnik" dergisinin editörlüğünü de yapan Karcic, Bosna Hersek İslam Birliği yayın organı "Preporod"da köşe yazarlığı yaptı.

Karcic'in yayınlanan eserleri arasında, "Modernite karşısında Bosna ve Boşnaklar, Geç Osmanlı ve Habsburg Dönemi", "1918-1941 yıllarında Yugoslavya'daki Şeriat mahkemeleri", "İslam Reformunun toplumsal ve hukuki yönü", "İslami İlimlerde araştırma metodları", "Diğer Avrupalı Müslümanlar: Bosna Deneyimi" yer alıyor.

Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSSUK) tarafından verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü 2018 yılında alan Karcic, evli ve üç çocuk babasıydı.

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İslam Birliği, Saraybosna, Hukuk, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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