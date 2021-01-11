Bosna Hersekli kayakçılar Palandöken'deki imkanlara hayran kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hazırlık kampı yapan Bosna Hersekli kayakçılar, kendilerine sunulan imkanlara hayran kaldıklarını dile getirdi.

Başkent Saraybosna'daki Olimpic Kayak Kulübü bünyesindeki profesyonel kayakçılar, 22-30 Aralık tarihlerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (THOM), AKUT ve Ski Lab kayak kulüpleri iş birliğinde Erzurum'da kamp yaptı.

Olimpic Kayak Kulübü Antrenörü Edin Duric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kamp imkanlarının harika olduğunu belirterek, bu vesileyle Türk kayak kulüpleriyle de başarılı bir iş birliği kurduklarını söyledi.

TOHM yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Duric, "Onlarla gerçek bir kayak dostluğu kurduk. Gelecek dönemde de iş birliğimiz sürecek. Türkiye'den dostlarımızı Saraybosna'da da misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayak sporunu daha popüler hale getirmek amacıyla başlattıkları projenin Bosna Hersek'teki kanton, entite ve devlet düzeyindeki ilgili bakanlıklar tarafından desteklendiğini kaydeden Duric, bu desteğin gelecekte de süreceğini kaydetti.