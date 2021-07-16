Bosna Hersekli öğrenciler gönüllülük projesi kapsamında Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Bosna Hersekli ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve ülkede faaliyet gösteren EMMAUS yardım kuruluşunun başlattığı eğitim projesi kapsamında Türkçe öğreniyor.

Saraybosna Maarif Okulları Müdürü Sabri Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Türk Kızılay öncülüğünde, EMMAUS, IUS ve Maarif Vakfının ortaklaşa yürüttüğü bir gönüllülük projesi olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında her kurumun kendine ait sorumluluk alanları olduğunu anımsatan Kan, Maarif Vakfının bu sorumluluk alanlarından eğitimi üstlendiğini belirtti.

Saraybosna ve ülkenin farklı kantonlarından gelen yaklaşık 30 öğrencinin bir ay boyunca Maarif Okulları'nda eğitim gördüğünü aktaran Kan, "Hem A1 düzeyinde Türkçe dersleri işledik hem de bazı sosyal etkinlikler yaptık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin hazırladığı güzel etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekti." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimin alışıldığı gibi ilerlemediği bir dönemde ve yaz aylarında olsa da projenin öğrencilerin ilgisini çektiğini kaydeden Kan, öğrencilerin uzun süredir yüz yüze eğitim alamadıklarını hatırlattı.

Hem Türkiye hem de Bosna Hersek'ten devlet destekli farklı kuruluşlar ve STK'ların gerçekleştirdiği bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen Kan, "Öğrencilerimizin yüzündeki o gülümsemeleri, o güzel yaklaşımları görünce biz de mutlu olduk. Türkiye Maarif Vakfı olarak Saraybosna'da en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimden bir aylık süreçte söz konusu öğrencileri de yararlandırdığımız için memnunuz." diye konuştu.

Kan, şimdiye kadar yapılan eğitimin diğer ayağının Türkiye ziyareti olduğuna işaret ederek, öğrencilerin, Türk Kızılay öncülüğünde Türkiye'yi ziyaret ederek orada çeşitli etkinliklere katılacaklarını söyledi.

Haftanın beş günü eğitim gören öğrencilerin, Türkçe seviyesi ve yaşlarına göre belirlenen iki gruba ayrıldığını bildiren Kan, söz konusu projenin, Bosna Hersek için bir ilk olduğunu ancak Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde benzer projelerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.