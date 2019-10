Bosna ile Biga arasında kardeşlik ve iş birliği köprüsü

Bosna Hersek Unsko-Sanski Kanton Bölgesi Başbakanı Mustafa Ruznic, bakan ve belediye başkanlarından oluşan heyetle Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.



Biga Belediyesi anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek Unsko-Sanski Kanton Bölgesi Başbakanı Mustafa Ruznic, USK Tarım Bakanı Sulejman Kulenovic, USK Ekonomi Bakanı Nijaz Kadiric, USK Meclisi Üyesi Nisvet Jusic, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic ve başkan yardımcıları, Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ve başkan yardımcıları, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, Türkiye - Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ve USK Arıcılar Birliği Başkanı Hajrudin Sabic, Biga Belediyesi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi ve ardından 13. Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Biga Fuarı'nın açılış törenine katılarak stantları gezdi.



Biga ile Buzim ilçeleri kardeş şehir oluyor



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye hizmet binası girişinde karşıladığı heyeti makamında misafir ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyete, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap eşlik ederken, Biga ile Buzim Belediyeleri arasında iki şehir arasındaki dostluk bağlarını ve ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla imzalanacak olan kardeş şehir protokolü için ilk adım atıldı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ön görüşme gerçekleştirerek protokolün hazırlanması için talimat verdi.



"Bu ziyaretleri her yönüyle çok kıymetli buluyorum"



Ziyarette konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Boşnak kardeşlerimizi Biga'mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri şahsım ve hemşehrilerim adına selamlıyor ve hoşgeldiniz diyorum. Bu yıl 13.'sü düzenlenen fuarımız sizlerin katılımıyla uluslararası bir anlam buluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yıldönümü dolayısıyla Bosna'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiştik. Şimdi sizler geldiniz. Ben bu ziyaretleri kardeşliğin artması, kültürlerin birbirini tanıması, ticari faaliyetlerin artması, birlik, beraberlik ve dayanışma için çok anlamında çok kıymetli buluyorum. Bizler çok farklı kültürlerden oluşan tek milletiz. Dünyadaki siyaseti hepimiz takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler'de hamdolsun dünyaya yanlışları haykıran bir liderimiz var. Bizler birlik ve beraberlik içinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Sizler ile irtibatımızı hiçbir zaman kesmeyeceğiz"



Biga'nın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "108 köyümüz, Gümüşçay ve Karabiga olarak iki beldemiz var. Pomak, çerkes köylerimizle birlikte tek köyümüz Boşnak köyü o da Kalafat köyüdür. İlçemiz kültür olarak çok zengin. Aynı zamanda dernekleşme süreci sürüyor ve biz derneklerimize destek vermeye devam ediyoruz. Haziran ayında Alışveriş ve Kültür Festivali'mizin ilkini düzenledik. Dünyanın farklı yerlerinden gelen heyetler ve Boşnak kardeşlerimizin de katılımıyla uluslararası boyut kazandı. Sizler ile hiçbir zaman irtibatımızı kesmeyeceğiz. İlçemize deniz 18 kilometre, ilçemizde balıkçılık önemli oranda yapılıyor ve uluslararası iki limanımız var. Kalafat köyü yakınındaki Nilüfer Gölü gibi çok güzel doğal güzelliklerimiz var. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ticari ve kültürel çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.



"Biga ile ortak ve özel benzerliklerimiz var"



Bosna Hersek Unsko-Sanski Kanton Bölgesi Başbakanı Mustafa Ruznic yaptığı konuşmada, "Bizleri ve heyetimizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Ziyaretimiz öncesi fuar alanında kısa bir gezi yapmıştık. Sergilenen ürünlerin neredeyse tamamının Türk malı olduğunu gördük ve sizlerle gurur duyduk. Biz de maalesef böyle bir durum yok. Bosna Hersek'in en güzel doğal güzelliklerine sahip coğrafyası Unsko-Sanski Kanton bölgesidir. En büyük süt üreticileri, kereste sanayisi bizim kantonda bulunuyor. Biga ile her yönüyle ortak ve özel benzerliklerimiz var. Bizler Türkiye ile bağlantılarımızın her geçen gün daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bölgemizde TİKA'ın önemli faaliyetleri var. Bizler sizlerle her türlü işbirliğine hazırız ve elimizden geleni yapacağız" dedi.



"Ekonomik işbirliğimizi arttırmak istiyoruz"



Temmuz ayında gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic ise şunları söyledi:



"Sizlerle tekrar görüştüğümüz için çok mutluyuz. Bizleri bir araya getiren çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kardeşlik bağlarımızı ve ticari faaliyetlerimizi ilerletmeliyiz. Bosna halkı olarak Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Savaş zamanında yapılan yardımın ardından sosyal ve kültürel olarak büyük destek verdiniz, vermeye devam ediyorsunuz. Bizler ekonomik işbirliğimizi artırmak partner olarak çalışmak istiyoruz. Bu çalışmaları en alt düzeyden devletin en üst düzeyine kadar taşımak gerektiğine inanıyorum. Bizim gençlerimiz göç ediyor. Göç ettikleri yerde ise örf ve adetlerini unutuyorlar. Bizim bunları önlememiz için yatırım yapmamız gerekiyor. Bosna Hersek'i ekonomik olarak güçlendirmeliyiz. Bizim bu zamana kadar belki gözlerimiz kapalıydı ama artık gözlerimizi açmamız gerekiyor. Bosnak milleti olarak yeni bir savaş, yeni bir soykırım yaşamamak için güçlü olmak zorundayız. Sizleri kardeş olarak görüyoruz ve niyetimizi rahatlıkla anlatıyoruz. Bizim gözümüz Türkiye'ye dönüktür. Biga'daki işadamlarını da ülkemize, bölgemize, şehrimize bekliyoruz. Ziyaretler için emeğe geçen herkese teşekkür ederim"



"Belediye Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz"



Bosna Hersek'in en genç belediye başkanı Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ise yaptığı konuşmada, "Allah bize Aliya İzzetbegoviç gibi bir lider hemen ardından da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider gönderdi. Türkiye ile Bosna Hersek birbirine emanettir. Ziyaret ile ilgili olarak öncelikle Ergün Erkap'a teşekkür ederim. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a nazik misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Biga ile ilçemiz arasında kardeşlik için ilk ve önemli adımı atıyoruz. İnşallah en kısa sürede protokol imzasıyla bu gönül birliğini resmileştirileceğiz. İki ilçe arasında dostluk bağlarını ve ortak işbirliğini güçlendireceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak'ın girişimleriyle Biga Belediyesi ile Buzim Belediyesi arasında imzalanacak olan 'Kardeş Şehir Anlaşması' için ilk görüşmeler gerçekleşti. - ÇANAKKALE