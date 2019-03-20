Son Dakika Haberleri: 'Bosna Kasabı' Karadzic'e müebbet hapis

'Bosna Kasabı' Karadzic'e müebbet hapis

1 saat önce

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

'Bosna Kasabı' Karadzic'e müebbet hapis, System.String[]
"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:35 

Ekonomi
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