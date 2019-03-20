'Bosna Kasabı' Karadzic'e müebbet hapis
1 saat önce
"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.
"Bosna
Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:35
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