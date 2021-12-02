"Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resimleri protestolara rağmen kaldırılmadı - Son Dakika

Sırbistan'da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic'in duvar resimleri, protestolara rağmen Sırbistan sokaklarından hala kaldırılmadı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların komutanlığını yapan, "Bosna Kasabı" olarak tanınan ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçlusu olarak yargılanan Ratko Mladiç'in duvar resimleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Duvar resimleri, yapılan protestolara rağmen hala kaldırılmazken, Sırbistan'da Mladic karşıtı protestolar da gittikçe etkisini artırıyor.

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi üyesi Corco Juyovic duvar resimlerini protesto etmenin, akıl sahibi her vatandaşın görevi olduğunu dile getirerek "Resimlere boya döktüm, pişman değilim. Savaş suçlusuna ait resimlerin şehrimde yer almasına göz yumamazdım." dedi.

Sırbistan'ın Yeni Belgrad, Rakovitsa, Vraçar, Kotej, Trayka ve Karaburma bölgelerindeki bazı sokak ve binalarda Ratko Mladic'in duvar resimlerine rastlamak mümkün.

Bu arada Mladic karşıtları, başkent Belgrad başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde "Bosna Kasabı" aleyhinde pankartlar asmaya başladı.

Belgrad'ın belirli mahallelerinin yanı sıra Pancevo, Luçani, Niş ve Novi Sad şehirlerinde asılan Mladic karşıtı pankartlarda "Ratko Mladic Savaş Suçlusudur" ifadesine yer verildiği göze çarpıyor.

Sırbistan'da birçok kişi de demokrasinin yanında olduğunu ve savaş suçlularının cezalandırılması gerektiğini dile getiriyor.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.