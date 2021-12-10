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"Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resmine boyalı protesto - Son Dakika

"Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resmine boyalı protesto

10.12.2021 11:25
"Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resmine boyalı protesto

Sırbistan'da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic'in duvar resimlerini protestolar sürüyor.

Sırbistan'da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic'in duvar resimlerini protestolar sürüyor.

Son olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Vraçar Belediyesine bağlı bölgede bir kişi Mladiç'in duvar resmine beyaz boya döktü.

Protestonun ardından Mladiç taraftarları suyla yıkanabilen boyayı temizleyerek resmi yeniden ortaya çıkardı.

Belgrad'da Mladiç'in duvar resminin çizildiği binanın sakinleri resmin kaldırılması için imza toplamıştı.

Bina sakinlerinin belediyeye başvurusunun ardından Belgrad'ın Vraçar Belediyesine bağlı müfettişler 20 Eylül 2021'de resimlerin kaldırılması yönünde karar almış, Mladiç'e ait resim silinmiş ancak kısa süre içinde resim aynı yere tekrar çizilmişti.

Sırbistan'ın Yeni Belgrad, Rakovitsa, Vraçar, Kotej, Trayka ve Karaburma bölgelerindeki bazı sokak ve binalarda Ratko Mladic'in duvar resimlerine rastlamak mümkün.

Bu arada Mladic karşıtları, başkent Belgrad başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde "Bosna Kasabı" aleyhinde pankartlar asmaya başlamıştı.

Belgrad'ın belirli mahallelerinin yanı sıra Pancevo, Luçani, Niş ve Novi Sad şehirlerinde asılan Mladic karşıtı pankartlarda "Ratko Mladic Savaş Suçlusudur" ifadesine yer verilmişti.

Sırbistan'da birçok kişi de demokrasinin yanında olduğunu ve savaş suçlularının cezalandırılması gerektiğini dile getiriyor.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Sırbistan, Belgrad, Savaş, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bosna Kasabı' Mladic'in Sırbistan'daki duvar resmine boyalı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resmine boyalı protesto - Son Dakika
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