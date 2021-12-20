"Bosna Kasabı" Mladic'in Sırbistan'daki duvar resimlerine protestolar sürüyor - Son Dakika

Sırbistan'da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic'in duvar resimlerini protesto eylemlerine bir yenisi eklendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir grup, "Bosna Kasabı" Mladic'in bir duvar resmini siyah spreyle boyadı.

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te gerçekleşen savaşta "Bosna Kasabı" lakabını alan ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçlusu olarak yargılanan Ratko Mladiç'in duvar resimleri Sırbistan'da protesto edilmeye başlanmıştı.

Duvar resimleri, yapılan protestolara rağmen hala kaldırılmazken, Sırbistan'da Mladic karşıtı protestolar da gittikçe etkisini artırıyor.

Sırbistan'ın Yeni Belgrad, Rakovitsa, Vraçar, Kotej, Trayka ve Karaburma bölgelerindeki bazı sokak ve binalarda Ratko Mladic'in duvar resimlerine rastlamak mümkün.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladiç emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.