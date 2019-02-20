Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Bosna Hersek milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç'e saygı gecesi düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Bosna Hersek milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç'e saygı gecesi düzenleyecek.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve TYB'nin "Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi" programı, 23 Şubat'ta, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Latiç'in hayatından kesitlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak programda, Latiç'in yaşamını anlatan bir belgesel gösterimi ile "Tanıklıklar" başlıklı konuşmalar yapılacak. Programda ayrıca Bosna Hersek Devlet Sanatçısı Leyla Yusiç bir konser verecek.



Bosnak Hersek'in Yunus Emresi olarak nitelendirilen Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 1957 yılında Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. Medrese eğitimi alan Latiç, İslami Araştırmalar ve Dünya Edebiyatı alanlarında öğrenim gördü.



Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile 3 yıl hapishanede kalan Latiç, Bosna milli mücadelesinde de önemli görevler üstlenerek, Bosna Hersek milli marşını kaleme aldı.



Saraybosna Üniversitesi'nde tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmakta olan Latiç'in eserleri, geçen ocak ayından itibaren Türkçeye kazandırılmaya başlanarak, "Gel En Sevgili", "Gazi Hüsrev Bey" ve "Çarın Gözleri" adlı kitapları Türk okuyucularla buluştu.

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