Saraybosna'nın hayata açılan "Umut Tüneli" 29 yaşında - Son Dakika
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Saraybosna'nın hayata açılan "Umut Tüneli" 29 yaşında

29.07.2022 17:17

Bosna Savaşı'nda, kuşatma altındaki başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olan "Umut Tüneli"nin faaliyete geçirilmesinin 29'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bosna Savaşı'nda, kuşatma altındaki başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olan "Umut Tüneli"nin faaliyete geçirilmesinin 29'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraybosna Gazi İşleri Bakanı Omer Osmanovic, Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) zor koşullarla kazılan ve kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan 800 metre uzunluğundaki "Umut Tüneli"nin 29'uncu yıl töreninde, gelecek nesillerin savaş konusunda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün karışık duygular içindeyiz. Tüneli kazdığımızda kazanacağımızın farkındaydık, bu yalnızca Saraybosna'nın değil Bosna Hersek'in zaferi anlamına geliyordu." ifadesini kullandı.

"Umut Tüneli" fikrinin mimarlarından emekli General Rasid Zorlak da söz konusu tünelin savaşta önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, "Umarım gençlerimiz bizim gibi tünel kazmak zorunda kalmazlar." diye konuştu.

"Umut Tüneli"

Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen "Umut Tüneli", savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında bulunuyor.

Saraybosna Havaalanının altından geçen 800 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan, tahta bloklarla ve tomruklarla desteklenen, zeminine de ray döşenen bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzemeyle silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'nın hayata açılan 'Umut Tüneli' 29 yaşında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saraybosna'nın hayata açılan "Umut Tüneli" 29 yaşında - Son Dakika
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