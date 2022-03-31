Bosna Savaşı'nda öldürülen en az 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in Batunac bölgesinde bulunan toplu mezardan, Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az 1 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Bratunac bölgesinde bulunan kalıntıların, 1995'te Srebretnisa'da öldürüldüğü düşünülen en az 1 Boşnak'a ait olduğunu söyledi.

Fazlic, çıkarılan kurban ya da kurbanlara ait kemiklerin, DNA analizine gönderildiğinin de altını çizdi.

Yapılan kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesi'nin talebi üzerine, Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.