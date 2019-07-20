Son Dakika Haberleri: Bosna Savaşı'nda Sırp polislerin katlettiği 86 Boşnak Müslüman 27 yıl sonra toprağa verildi
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Bosna Savaşı'nda Sırp polislerin katlettiği 86 Boşnak Müslüman 27 yıl sonra toprağa verildi

46 dakika önce

Bosna-Hersek’te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak’tan 86’sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.

Bosna Savaşı'nda Sırp polislerin katlettiği 86 Boşnak Müslüman 27 yıl sonra toprağa verildi, System.String[]
Bosna-Hersek'te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak'tan 86'sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.

Bosna-Hersek ve Avrupa'dan binlerce Bosnalı cenaze törenine katıldı. Cesetler Koricani Kayalıkları'ndaki dağ kovuklarında bulundu. Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, Prijedor'daki Vedro Polje Stadı'nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi
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Bosna - Hersek, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:22 
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