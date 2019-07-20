Bosna Savaşı'nda Sırp polislerin katlettiği 86 Boşnak Müslüman 27 yıl sonra toprağa verildi
46 dakika önce
Bosna-Hersek’te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak’tan 86’sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.
Bosna-Hersek'te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak'tan 86'sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.
Bosna-Hersek ve Avrupa
'dan binlerce Bosnalı cenaze törenine katıldı. Cesetler Koricani Kayalıkları'ndaki dağ kovuklarında bulundu. Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, Prijedor'daki Vedro Polje Stadı'nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:22
Günlük burç yorumları 20 Temmuz 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu