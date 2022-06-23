Bosna Savaşı'ndan bu yana yakınları bulunamayan aileler gösteri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Savaşı'ndan bu yana yakınları bulunamayan aileler gösteri düzenledi

23.06.2022 15:45
Bosna Savaşı'ndan bu yana yakınları bulunamayan aileler gösteri düzenledi

Bosna Hersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de kaybolan ve kemik kalıntılarına ulaşılamayan 46 sivilin yakınları gösteri yaptı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de kaybolan ve kemik kalıntılarına ulaşılamayan 46 sivilin yakınları gösteri yaptı.

Bosna Hersek Savcılığı önünde toplanan kayıp yakınları, savaşta esir kampına kapatıldıktan sonra bir daha haber alamadıkları yakınlarının kemiklerine ulaşılması çağrısında bulundu.

Zlata Krajina, 30 yıldır kardeşine ait bir kemik bulma ümidiyle yaşadığını ifade ederek, sağlık sorunları olmasına rağmen protestoya katıldığını anlattı.

32 yaşındaki kardeşi Camil İsmic'e ait bir ize rastlayamadıklarını belirten Krajina, "Kayıplarımızın bulunmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Kimin yaptığının bir önemi yok. Sağlık durumum iyi değil ama yine de her gün buraya geliyorum. 30 yıldır sürüyor, birçoğunun anne babası öldü. 64 yaşındayım, kardeşimin mezarı olsun istiyorum ama belki de o günü hiç göremeyeceğim." diye konuştu.

İfeta Hrnjic duygularını şöyle dile getirdi:

"Kardeşimi, onun karısı ve kızını arıyoruz. Evden oğluyla esir alındı. Daha sonra oğlu bir esir takası ile bize teslim edildi. Çok işkenceye uğramıştı, zar zor hayatta kaldı. Tek isteğim bulunmaları ve bir mezarlarının olması. 80 yaşındayım ve hayattaki tek isteğim bu."

Esir kampında 9 aya yakın tutulan Nenad Krvavac, "Sadece Müslüman olduğum için işkenceye uğradım. Her türlü işkenceye uğradık, hendek kazdık, her gün dayak yedik, nasıl hayatta kaldığımı bilmiyorum." dedi.

Savaş esirlerinden Senahid Stupar, "Savcılığa başvuruda bulunduk ama maalesef bizi dinlemiyorlar ya da dinlemek istemiyorlar. 30 yıl geçmesine rağmen 46 masum insanın bulunamamış olması kabul edilir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Toplama Kampına Kapatılan Esirler Derneği Başkanı Seid Omerovic de burada yaptığı açıklamada, "İki ay önce 20 derneğin katılımı ile savcılıkla toplantı düzenledik ama hiçbir sonuç alamadık. Bosna Hersek'in birçok bölgesinde olduğu gibi burada da bir karara varılamadı, gidişat hiç iyi değil." diye konuştu.

Hadzici'de 22 Haziran 1992'de Sırp askerlerce 300'e yakın Boşnak ve Hırvat sivil arasından 46 kişi, isim ve soy isimlerine göre bilinmeyen bir yere götürülmüştü. İlgili sivillerden hiçbirinin kemik kalıntısına ulaşılamazken, yaşanan olayda hala yargılanan olmadı.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'te, Pakistan ve Afganistan yemekleri tanıtıldı Bosna Hersek'te, Pakistan ve Afganistan yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Savaşı'ndan bu yana yakınları bulunamayan aileler gösteri düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Savaşı'ndan bu yana yakınları bulunamayan aileler gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement