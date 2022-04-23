Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi

23.04.2022 17:04
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen 1955 doğumlu Boşnak İsmet Dedic, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen 1955 doğumlu Boşnak İsmet Dedic, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Savaşta katledilen ve cenazesine yıllar sonra ulaşılan Dedic için düzenlenen törene, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic'in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Salkic, burada yaptığı açıklamada, aradan 30 yıl geçmesine rağmen, yüzlerce kurbanın cesedinin hala bulunamadığına dikkati çekti.

Kurbanların bulunduğu toplu mezarların hala saklandığını ifade eden Salkic, "Normal bir insanın kendini normal olmayan bir insanın yerine koyup düşünmesi zor. Ancak normal olmayan kişiler, kurbanların bulunduğu toplu mezarları saklayabilir. Bir kurban yakını ve başkan yardımcısı olarak, ülkedeki sistem beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Mütfü Fazlovic ise "Buraya her zaman aklımızda zor sorularla geliyoruz. Bu sorular zaman geçtikçe daha da zor hale geliyor. Bu suçu işleyenlerin hala nasıl gerçeği inkar edebildiklerini anlamıyorum." diye konuştu.

Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen kurban İsmet Dedic'in yeğeni Denis Dedic, amcası öldürüldüğünde kendisinin 6 yaşında olduğunu, 2 yaşlarındayken babası vefat ettiği için amcasının kendileri ile ilgilendiğini anlattı.

Dedic, "Amcamın, Susica toplama kampında işkenceye maruz kaldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duyduk. Onun vefatından sonra tüm aile fertleri de öldürüldü ancak onların kemiklerine hala ulaşılamadı." ifadesini kullandı.

İsmet Dedic'in kemikleri öldürüldükten 19 yıl sonra bulundu

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Dedic'in, 1992'de Vlasenica'da öldürüldüğünü, kemiklerinin öldürüldükten 19 yıl sonra, 2011'de Rakita Şehitliği yakınlarında yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti.

Fazlic, Dedic'in kimliğinin mart ayında tespit edildiğini de kaydetti.

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi

YORUMLAR
500
Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın

Cenaze, Kurban, Tuzla, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement