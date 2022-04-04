Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi

04.04.2022 16:03
Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa ve Zvornik bölgelerinde kaybolan iki kişinin kimliği tespit edildi.

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa ve Zvornik bölgelerinde kaybolan iki kişinin kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün açıklamasında, kimlik tespiti yapılan iki kişinin, Srebrenitsa ve Zvornik bölgelerinde kaybolan kişiler arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, kimlikleri saptanan kurbanların 1995'te Zvornik'te kaybolan 1976 doğumlu Sajet Hukic ve 1993'te Srebrenitsa'da kaybolan 1973 doğumlu Enver İbrahimovic olduğu, Sajet Hukic'in kemiklerinin 1998'de, Enver İbrahimovic'in kemiklerinin ise 2020'de bulunduğu belirtildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.???????

YORUMLAR
500
TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu Kayserili Boccia sporcuları Kocaeli'nden madalya ile döndü Kayserili Boccia sporcuları Kocaeli'nden madalya ile döndü Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı

Srebrenitsa, Aralık, Mart, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement