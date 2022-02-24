Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki

24.02.2022 16:46
Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fadila Efendic, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale görüntülerinin 1990'larda Bosna-Hersek'te yaşananları hatırlattığını belirterek "Hiçbir savaş insanlara yarar getirmedi. Bu olanlardan dolayı çok üzgünüm, saldırının bir an önce bitip Rus güçlerinin Ukrayna'dan çıkmalarını diliyorum." dedi.

Srebrenitsa soykırımında eşini, oğlunu ve ailesinden 22 kişiyi kaybettiğini anlatan Efendiç, "Son savaşı Srebrenitsa'da geçirdim, savaşın ne olduğunu iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Efendic, savaşın bu dünyada yaşanabilecek en korkunç olaylardan biri olduğunu vurgulayarak "Savaşta insanların içindeki en kötü ve en çirkin şeyler ortaya çıkıyor." dedi.

Srebrenitsa Kadınları Derneğinden Nura Begovic, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale haberinin şok yarattığını belirtti.

Begoviç, "Bizim gibi Srebrenitsa soykırımını yaşamış ve hayatta kalmış insanlar için bu aynı senaryonun tekrar sahnelenmesi gibi." diye konuştu.

Ukrayna halkına ve devletine destek verdiklerini belirten ve uluslararası toplumu Ukrayna halkını korumaya davet eden Begovic, "Bizim başımıza gelenler Ukrayna halkının başına gelmesin. Onlara yardım edin. Bosna Hersek'teki gibi müdahalede geç kalmayın. Bizi korumak için geç kalmışlardı." ifadelerini kullandı.

Savaş Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, "1990'da Bosna-Hersek'teki tüm savaş kurbanlar adına, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve Ukrayna'da meydana gelebilecek olası yeni soykırımı önlemeye çağırıyoruz." dedi.

Savaşta Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica ise Rusya'nın bu saldırıları devam ederse sonuçların korkunç olacağını belirtti, Grabovica, "Hepimiz 90'larda Bosna Hersek'te yaşanan trajik olayların tanıklarıyız. Tabii ki üzgün ve endişeliyiz, modern zamanlarda savaş demek hem sivillerin hem de çocukların toplu katliamlara maruz kalması demektir." ifadelerini kullandı.???????

Savaşın sonlandırılıp tarafları bir masanın etrafında toplanması çağrısı yapan Grabovica, "Savaşın bir an önce bitip barışın sağlanması, barış anlaşması imzalanması gerekiyor. Ne kadar erken olursa o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Putin'in ateşi yıldız futbolcuları yaktı! Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler Putin'in ateşi yıldız futbolcuları yaktı! Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi! Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

Srebrenitsa, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement