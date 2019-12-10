Son Dakika Haberleri: Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke kimdir?
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Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke kimdir?

7 saat önce

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Peki Alman literatürünün önde gelen yazarlarından Handke kimdir?

Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke kimdir?, System.String[]

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.


Boşnak ve Arnavut kurban yakınları, Bosna Hersek ve Kosova'da protestolar düzenlerken, tanınmış birçok gazeteci, aktivist ve akademisyen söz konusu 'hatadan' dönülmesi ve ödülün Handke'ye verilmesinden vazgeçilmesini talep etti.

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Peter Handke, Saraybosna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:31 
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