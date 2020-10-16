Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
16.10.2020 15:11
Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Partiden yapılan açıklamada, Boşnak lider İzetbegoviç'in test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İzetbegoviç'in önceden planlanan tüm programlarının iptal edildiği ve kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.
Son 24 saatte 621 yeni vaka tespit edilen ve salgının başından beri en yüksek günlük artışın kaydedildiği Bosna Hersek'te bugüne kadar 32 bin 845 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 980 kişi hayatını kaybetti.
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