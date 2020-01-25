Boşnak lider Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşnak lider Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

Boşnak lider Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

21 dakika önce

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Boşnak lider Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi, System.String[]

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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