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Boşnak lider Dzaferovic'den AB'ye yapılan "Dodik'e yaptırım uygulama" çağrısına destek - Son Dakika

Boşnak lider Dzaferovic'den AB'ye yapılan "Dodik'e yaptırım uygulama" çağrısına destek

18.02.2022 12:55
Boşnak lider Dzaferovic'den AB'ye yapılan "Dodik'e yaptırım uygulama" çağrısına destek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliğine (AB) Sırp lider Milorald Dodik ve ortaklarına yaptırım uygulaması yönünde yapılan çağrıyı destekledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliğine (AB) Sırp lider Milorald Dodik ve ortaklarına yaptırım uygulaması yönünde yapılan çağrıyı destekledi.

Dzaferovic, Avrupa Parlamentosu üyelerinin üçte ikisinden fazlasının, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin son dönemdeki eylemlerini ayrılıkçı ve anayasaya aykırı olarak nitelediğini hatırlatarak "AB temsilcilerinin neler olduğunu anlamaları, Milorad Dodik'in sözde anayasa yorumuyla uluslararası kamuoyunu aldatmaya çalışmasını reddetmeleri çok önemli." dedi.

Dodik'in barış için tehdit teşkil ettiğinin aşikar olduğunu belirten Dzaferovic, "Dodik ve ortaklarının barışı baltalamalarını durdurmanın tek yolu, diğer yöntemler tükendikten sonra yaptırımlar uygulama olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Dodik'in anlaşmazlıkları çözmek için kurumsal diyaloğu reddettiğini ve tek taraflı hamleler ile Dayton Barış Anlaşması ile kurulan anayasal düzeni yıkmaya çalıştığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi'ni, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ve ortaklarını "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 21 Şubat'ta toplanacak AB Dışişleri Bakanlarının, Bosna Hersek'teki durumun tüm yönlerini derinlemesine tartışacağını açıklamıştı.

ABD yönetimi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Anayasa, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşnak lider Dzaferovic'den AB'ye yapılan 'Dodik'e yaptırım uygulama' çağrısına destek - Son Dakika


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