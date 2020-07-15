Boşnak lider Dzaferovic'ten "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika

Boşnak lider Dzaferovic'ten "15 Temmuz" mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında vatanlarını savundukları için haince öldürülen şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında vatanlarını savundukları için haince öldürülen şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çevrim içi konferans düzenlendi.

Programa video mesajla katılan Boşnak lider, aradan 4 yıl geçmesine rağmen Türk milletine ve demokrasi kurumlarına karşı düzenlenen bu korkutucu saldırının etkilerinin hala hissedildiğini belirterek, "Sırf zorba bir yönetime baş eğmek istemedikleri, kendi vatanını ve milletinin hürriyetini savundukları için o gece haince öldürülen şehitlerimizi unutmamalıyız. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerini anmakla birlikte Türk milletinin modern tarihte benzeri pek görülmemiş o geceki kahramanlığını da anımsadıklarını belirten Dzaferovic, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk milletinin zorbalığa direnmek, özgürlüğü, şerefi ve demokratik hükümetle şekillendirilmiş iradesini korumak için tanklara ve hainlere silahsız olarak karşı çıktığını hatırlattı.

"Böyle bir millet, hiç kimsenin emirlerine boyun eğmez." diyen Dzaferovic, 15 Temmuz 2016 gecesinde hainlerin en büyük hainlik ve korkaklığı gösterdiğini vurguladı.

"Böyle bir hainliğe hiçbir yerde hoşgörüyle bakılamaz"

Dzaferovic, dünyadaki bütün demokratik toplulukların bu olaydan ders çıkarması ve yaşananları ebediyyen hatırlaması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hain darbe girişimi, FETÖ terör örgütünün halkın iradesine karşı kaba kuvvet ve zulme başvurarak iktidarı ele geçirme teşebbüsüydü. Böyle bir hainliğe hiçbir yerde, hangi ad altında olursa olsun hoşgörüyle bakılamaz. Teröristlerin her şeyi göze aldıklarına, darbe girişiminden sonra TBMM binasını ziyaret ettiğimde şahit oldum." dedi.

Bosna Hersek'in, Türkiye'nin seçilmiş meşru hükümeti ve halkına tereddüt etmeden destek veren ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Dzaferovic, o gece dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç'in darbe girişiminde bulunanları kınayan güçlü bir mesaj gönderdiğini dile getirdi.

Dzaferovic, siyasi, iktisadi ve kültürel iş birlikleri son derece gelişmiş olan Bosna Hersek ile Türkiye'nin iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Aramızdaki mevcut bağlarımızı halklarımız adına daha da güçlendirmeliyiz. Bizim vazifemiz halklarımıza iyilik ve barış istemeyenlere karşı birlik olup ortak mücadele vermektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un da katıldığı ve Saraybosna YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, hain darbe girişimi sırasında Türkiye'de bulunan bazı Bosna Hersek vatandaşları da yaşadıklarını paylaştı.

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşnak lider Dzaferovic'ten '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

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