Boşnak lider İzetbegovic, Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı - Son Dakika

Boşnak lider İzetbegovic, Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı

16.12.2020 17:23
Boşnak lider İzetbegovic, Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı, System.String[]

Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını ifade etti.

Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını ifade etti.

Pazar günü Mostar'da yapılacak yerel seçim öncesinde şehri ziyaret eden Boşnak lider İzetbegovic, tartışmalara neden olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bosna Hersek temaslarını değerlendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in Lavrov ile görüşmeyi reddetmelerinin arkasında kendisinin olduğu iddialara yanıt veren İzetbegovic, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İki konsey üyesinin kendi iradeleri doğrultusunda karar alarak Lavrov ile görüşmek istemediklerini söyleyen İzetbegovic, "Dün Sefik Dzaferovic ile görüştüm. Bana böyle bir karar aldıklarını iletti." dedi.

Aynı zamanda SDA mensubu olan Dzaferovic ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını dile getiren İzetbegovic, "Ancak Komsic ile böyle bir ilişkimiz olmadı. Onunla sadece NATO konusunda görüştük." diye konuştu.

Dzaferovic ile Komsic'in saygın siyasetçiler olduğunun altını çizen İzetbegovic, Rusya'nın ise Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) liderlerine ne yaparlarsa yapsınlar seçici bir destek sunduğunu vurguladı.

İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını kaydederek, "Lavrov'un hatası, Bosna Hersek'in sembollerine ve yasalarına saygı duymamaktır. Bu davranışıyla da Dzaferovic ile Komsic'i provoke etmiştir." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un tartışmalı ziyareti

Bosna Hersek'e 14 Aralık'ta gelen Lavrov'un, önce Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek burada Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic ile Hırvat üyesi Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Dzaferovic ile Komsic, Lavrov'un Bosna Hersek'e ve kurumlarına saygısız davrandığını belirtirken, Lavrov ise söz konusu iki konsey üyesinin başkalarının talimatlarına göre hareket ettiklerini öne sürdü.

Saraybosna, Boşnak, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşnak lider İzetbegovic, Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı         
17:31
F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti         
17:12
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü         
16:29
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşnak lider İzetbegovic, Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei