Son Dakika Haberleri: Boşnak liderden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Boşnak liderden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Boşnak liderden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

1 saat önce

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin askeri güç kullanmayı tercih etmesinde derin gerekçeleri olduğuna inanıyorum.

Boşnak liderden

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, " Türkiye'nin askeri güç kullanmayı tercih etmesinde derin gerekçeleri olduğuna inanıyorum." dedi.

Boşnak lider, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin askeri güç kullanmayı tercih etmesinde derin gerekçeleri olduğuna inandığını vurgulayan Dzaferovic, "Bu gerekçelerin Türkiye'nin istikrarı ve güvenliği, teröre karşı mücadelesi ve Türkiye'den Suriye'ye mültecilerin geri dönmesiyle ilgili olduklarını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, askeri güce başvurmadan önce Türkiye'nin sorunu çözmek adına tüm diğer mekanizmalara başvurduğuna, ancak sorunun çözülemediğine inandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanılacak gücün tehdit derecesine orantılı olacağına ve sivillerin korunacağına inanıyorum. Dünyanın bu coğrafyasında nihayetinde barışın tesis edilmesini, mültecilerin kendi evlerine dönmesini ve tüm bölgenin rahatça yaşamasını diliyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Bosna - Hersek, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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