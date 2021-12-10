Boşnak Öğrencilerinden Beykoz'a Kültür Gezisi - Son Dakika
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Boşnak Öğrencilerinden Beykoz'a Kültür Gezisi

10.12.2021 20:14
Boşnak Öğrencilerinden Beykoz'a Kültür Gezisi

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde bulunan Sinan Bey İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Türkiye'ye düzenledikleri kültür ve tarih gezisi kapsamında Beykoz'u ziyaret etti.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde bulunan Sinan Bey İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Türkiye'ye düzenledikleri kültür ve tarih gezisi kapsamında Beykoz'u ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın 57 kişiden oluşan okul heyetini belediye meclis salonunda kabul etti. Öğrencileri Türkçe ve Boşnakça "Hoşgeldiniz" diyerek karşılayan Başkan Murat Aydın, İstanbul'un siyasi ve idari yönetim yapısı ile ilçenin doğal ve tarihi güzellikleriyle zengin kültür mirası hakkında bilgiler verdi.

Beykoz'da olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı oldukların söyleyen öğrenciler, kendilerini ilçede ağırlayan Başkan Murat Aydın'a teşekkür ederek, mecliste "Çanakkale Türküsü"nü okudu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada öğrencilere verimli ve sağlıklı bir gezi dileyen Başkan Murat Aydın, misafirlerine şifalı bitkilerden özel bir terkiple hazırlanan "Beykoz İksiri" ikram etti ve ilçeye özgü cam hediyeler verdi.

Misafir öğrenciler de Başkan Murat Aydın'a Sırbistan'ın simge yapılarının yer aldığı bir tablo takdim etti.

6-10 Aralık tarihleri ülkemizde ağırlanacak öğrenciler, Alibahadır Okçular Vakfı Mete Gazoz Tesisleri ile Beykoz Billur ve Cam Müzesi'nin yanı sıra İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de gezecek.

Boşnak öğrenciler Edirne ve Bursa'yı da ziyaret edecek.

Kaynak: Habermetre
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İmam Hatip Liseleri, Beykoz Belediyesi, Sırbistan, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Boşnak Öğrencilerinden Beykoz'a Kültür Gezisi - Son Dakika


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