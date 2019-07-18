Son Dakika Haberleri: Boşnak torunları Çanakkale'de buluştu
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Boşnak torunları Çanakkale'de buluştu

3 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Çanakkale'de düzenlenen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı" kapsamında, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden gelen gençler, atalarının mezarlarını ziyaret etti.

Boşnak torunları Çanakkale'de buluştu, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Çanakkale'de düzenlenen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı" kapsamında, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden gelen gençler, atalarının mezarlarını ziyaret etti.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı iş birliğinde Çanakkale Eceabat Gençlik Konukevi'nde düzenlenen kamp çerçevesinde Çanakkale Şehitliği, Anıtlar, Arı Burnu, Conk Bayırı, Anafartalar, Truva atı, Eceabat ve Çanakkale merkezine uzman rehberler eşlinde geziler düzenleniyor.
Bu kapsamda, YTB'nin ilk kez bu yıl Sancak bölgesinden kamplara dahil ettiği gençler, bu bölgeden olup yurt dışında yaşayan gençlerle birlikte dedelerini mezarları başında andı.
Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan kampa bu yıl ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve İsviçre'den yüzlerce genç katılıyor.
Kamplara katılım ücretsiz olup, katılımcıların ulaşım giderleri ise YTB tarafından karşılanıyor. Kamp etkinlerinde okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetler ile Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim gibi konularda da eğitim seminerleri organize ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:02 Kaynak: AA
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