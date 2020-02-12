Boşnaklar birlik beraberlik için bir araya geldi - Son Dakika
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Boşnaklar birlik beraberlik için bir araya geldi

6 saat önce

Bursa Vatan Sevdalıları Platformu, Bosnalı sanatçı Rizo Hamidoviç'i Bursa'ya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Boşnaklar birlik beraberlik için bir araya geldi, System.String[]

Bursa Vatan Sevdalıları Platformu, Bosnalı sanatçı Rizo Hamidoviç'i Bursa'ya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Bursa Sancak Derneğinin Türkiye ile Sancak ve Bosna Hersek arasında sosyal ve kültürel anlamda köprü görevi görmek için her yıl geleneksel olarak tertip ettiği dostluk gecesi ilgi gördü. Geceye destek veren Bursa Vatan Sevdalıları Platformu üyeleri, Bosna Hersek'in ünlü sanatçısı Rizo Hamidoviç'i getirterek büyük sürpriz yaptı. Geceye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir katıldı. Hamidoviç, söylediği şarkılarla geceye katılanları coşturdu. Birlik beraberlik mesajı verilirken, Kılıç ustası Aziz Şen, yapmış olduğu Osmanlı kılıcını Rizo Hamidoviç'e hediye etti. Geceye Başbakan eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Tarkan Gani, Bosna Hersek Orta Kantonu Ekonomi Bakanı Hısvet Hırnıc, Doljni Vakuf Belediye Başkanı Huso Susıc, Boşnak Milli Meclis Başkanı Dr. Jasmina Curıc, Boşnak Milli Başkan Yardımcısı Fuad Bacıcanın, Novi Pazar Belediye Meclisi Başkanı Mirsad Jusufovic, yurt içi ve yurt dışından 800 davetli katıldı. - BURSA

Bosna - Hersek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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