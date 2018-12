Bosnalı Aile, Asırlık Tarifle Keçi Sütünden Sabun Üretiyor - Prnjavor

GORANA JAKOVLJEVİC - Bosna Hersek 'in Prnjavor şehrinde yaşayan Kanjski ailesi, Polonyalı büyükannelerinin 100 yıllık tarifine uygun olarak keçi sütünden sabun üretiyor.Polonya'dan 1893 yılında Bosna Hersek'e göç eden büyükannelerinden miras kalan keçi sütü sabununu, asırlık tarife göre yapmaya devam eden Kanjski ailesi, cilt sorunlarına da iyi geldiği bilinen sabunu ihraç da ediyor.Banja Luka Üniversitesinde hukuk eğitimi alan İgor Kanjski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçileri ilk olarak küçük kardeşi bronşit olduğunda bu hastalığın tedavisi için edindiklerini anlatarak "O zaman sabun üretme gibi bir düşüncemiz yoktu. Sadece keçi sütünün bronşite iyi geldiğini biliyorduk." diye konuştu.Diğer kardeşinin cilt problemleri nedeniyle keçinin sütünden sabun üretmeye başladıklarını söyleyen Kanjski, "Keçi sütünden yapılan sabunun cilde de iyi geldiğini biliyorduk. Bildiğimiz başka bir şey daha vardı, o da elimizde 100 yıllık bir tarifin olduğu." dedi.Polonyalı büyükannelerinin keçi sütünden sabun yapma tarifini kendilerine miras bıraktığını anlatan Kanjski, tarifte yazan tüm malzemelerin de kendilerinde olduğunu belirtti.Kanjski, ilk başlarda ürettikleri sabunun kalitesi konusunda başarılı olamadıklarını kaydederek zaman ve tecrübeyle bugün yaptıkları kaliteli sabunları üretmeye ve hatta ihraç etmeye başladıklarını dile getirdi.Asırlık tarife yeni dokunuşlar kattılarSabun üretimine ailenin tüm bireylerinin katkı sağladığını anlatan Kanjski, "İşin başında tabii ki annem duruyor." dedi.Tarif çok eski olduğundan bazı yenilikler de eklediklerini kaydeden Kanjski, "Bunlar arasında tamamen doğal olan kantaron ve Hindistan cevizi yağı var. İnsanlar 100 yıl önce bunların varlığından habersizdi." diye konuştu.Kanjski, sabunu deneyen tanıdıklarının tavsiyeleriyle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sipariş almaya başladıklarını belirterek küçük bir imalathane açarak sabunun seri üretimine geçtiklerini ifade etti.Sabunun içeriğinde kullanılan malzemelerin doğal olması nedeniyle fiyatı da yüksek tutmak zorunda kaldıklarını söyleyen Kanjski, "Sabunlardan elde ettiğimiz kar oldukça az, zira malzemelerin doğallığını korumak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.Kanjski, çoğu insanın keçi sütünden yapılan ürünlere ön yargılı olduğuna işaret ederek "Genellikle kötü koktuğunu ve kullanamadıklarını söylüyorlar. Keçi sütünü sabunun içerisinde hissetmeniz, hele ki kokusunu alabilmeniz imkansız." ifadesini kullandı."Her sabun bir sanat eseri"Keçi sütü dışında papatya, ısırgan otu ve kadife çiçeğinden de sabun ürettiklerini söyleyen Kanjski, "Bunların hepsini kendi bahçemizde yetiştiriyor ve kurutuyoruz. Ürünlerimizde hiçbir kimyasal yok. Her şeyin doğal olmasına özen gösteriyoruz." diye konuştu.Kanjski, sabunların soğuk bir ortamda, ortalama 25 günde üretildiğini belirterek "Büyük miktarda üretim yapabilmek için yeterli alanımız da vaktimiz de yok, zira ürettiğimiz her sabun elimizden geçmek zorunda. Hepsi kendi başına bir sanat eseri." dedi.Bosna Hersek'teki tek sabun üreticisi olmadıklarını ancak en doğal üretici olduklarını savunan Kanjski, "Sabunlarımız üzerinde yapılan testler gösterdi ki PH değeri oldukça yüksek. El emeği ve doğal yöntemlerle yapılan ürünlere daha çok değer vermemiz ve kullanmamız gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.