Bosnalı belediyeden, Türkiye'de geçen seneki yangından etkilenen bölgelere yardım - Son Dakika

Bosna Hersek'in Konjic Belediyesinin, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen yangınlardan zarar gören bölgeler için 50 bin Bosna Hersek markı (yaklaşık 25 bin avro) yardımda bulunduğu bildirildi.

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic, "Konjic Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Bosna Hersek'e verdiği destekler karşısında minnettarlığımızı bildirmek için 50 bin mark yardımda bulundu." dedi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e her alanda destek verdiğini ifade eden Catic, "Türk halkı adına, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) şehrimiz Konjic'e birçok destek verdi. Eski taş köprünün restorasyonunu karşıladı. Konjic'deki devlet hastanesinin yenilenmesi ve ekipman desteğinde bulundu." diye konuştu.

"Hakiki dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Catic, "Zor durumlarda yanımızda olan dostlarımızı, zor durumlarda yalnız bırakamayız. Türkiye'de geçen yıl yaşanan kayıpları büyük üzüntüyle takip ettik. Buna istinaden Konjic Belediyesi olarak, kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmak istedik." açıklamasında bulundu.

Konjic Belediyesinin, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen yangınlardan zarar gören bölgeler için yaptığı yardım ödeneğinin, Türk Kızılayın hesabına yatırıldığını belirtildi.