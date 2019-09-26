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Bosnalı eğitmenlere sertifikaları verildi

19 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mostar'dan eğitim için Kayseri'ye gelen KAYMEK öğretmenlerine sertifikalarını verdi.

Bosnalı eğitmenlere sertifikaları verildi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mostar'dan eğitim için Kayseri'ye gelen KAYMEK öğretmenlerine sertifikalarını verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki KAYMEK, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki kurs merkezi ilişkilerini uluslararası boyutta sürdürmeye devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü ile açılan Mostar Kurs Merkezi'nde görev yapan ve kente gelerek KAYMEK kurslarına katılan eğitmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Bosnalı eğitmenlere sertifikalarını vererek başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Amacımız, gönül bağımız olan bu güzel ülkeyle bağımızı daha da pekiştirmek. Her sene yaklaşık iki yüz öğrenci Mostar'daki kurslarımızı tamamlayarak sertifika alıyor." ifadelerini kullandı.

Kardeş şehir Mostar'dan gelen ebru eğitmeni Tarık Zagorcic de kendisini biraz daha geliştirmek için Kayseri'de ebru eğitimi aldığını belirtti.

Filografi eğitmeni Jasmina Feyzic ise Kayseri'yi çok sevdiklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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