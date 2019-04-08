Bosnalı Eski Sırp Polise Savaş Suçundan 11 Yıl Hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nda ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehrinde sivillere yönelik insanlığa karşı suç işlediği gerekçisiyle eski Sırp polis Mico Jurisic'i 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nda ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehrinde sivillere yönelik insanlığa karşı suç işlediği gerekçisiyle eski Sırp polis Mico Jurisic'i 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkemeden yapılan açıklamada, savaş döneminde Sırp polis birliği mensubu olan Jurisic'in, Prijedor'da insanlığa karşı suç işlediğinin tespit edildiği ve 11 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.



Açıklamada, Jurisic'in 1992 yılının mayıs-ağustos döneminde ülkedeki silahlı çatışmalara katıldığı ve Sırp olmayan sivil nüfusa yönelik sistematik saldırılarda bulunduğu vurgulanarak "Zanlı, Sırp olmayan sivilleri öldürmek, fiziksel şiddette bulunmak ve insan haklarına aykırı davranmaktan suçlu bulundu." ifadesi kullanıldı.



Prijedor'da ne oldu?



Bosna'daki savaşın başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp'ı bir ayda silahlandırdı.



Sırp birlikleri, o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.



Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi doğdukları topraklardan sürgün edildi.

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