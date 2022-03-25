Bosnalı gaziler, İstanbul'da "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosnalı gaziler, İstanbul'da "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı

25.03.2022 21:55
Bosnalı gaziler, İstanbul'da "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı

Bosna Hersek'ten gelen gaziler, İstanbul'da düzenlenen "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı.

Bosna Hersek'ten gelen gaziler, İstanbul'da düzenlenen "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezindeki etkinlikte konuşan Saraybosna Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hazim Basiç, Çanakkale'yi gezdiklerini ve çok etkilendiklerini söyledi.

Çanakkale'de, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada, dost bir vatanın toprağındasınız." sözlerinin çok etkileyici ve barış dolu olduğunu söyleyen Basiç, "Bu yazı, çok entelektüel ve barışa giden fikri destekliyor. Bugün aslında Bosna Hersek'in de en çok ihtiyacı olan şey barıştır. Maalesef buna rağmen Bosna'da böyle bir yazı yok." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yılı aşkın sürenin geçmesine rağmen ülke olarak dost ülke sayılarında artış yaşanmadığını söyleyen Basiç, "Dünya, iki yüzlülüğünü ve adaletsizliğini her ortamda gösteriyor. Üzülerek söylüyorum ki Bosna'daki gazilerin çok büyük bir anlamı yok. Bosna mücadelesine omuz veren, kahramanlıklar yapan aslında bu kahramanların daha da onore edilmesi gerekiyor. Ancak bunu göremiyoruz ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

"Vatanımızdaki mücadelemizde bize en çok desteği veren Türkiye oldu"

Akademisyen Sahudin Kazcar, 1878 yılında Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Berlin Antlaşması ile Bosna'nın Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'na bırakıldığını, o süreçten sonra kendi kültür ve inançlarına saldırıların arttığını ifade etti.

Sırbistan ve Hırvatistan'ın kurulmasına öncelik verilirken, Bosna'nın kurulmasına engeller çıkarıldığını belirten Kazcar, tarihte birçok kez büyük acılar çektiklerini dile getirdi.

Kazcar, sözlerine şöyle devam etti:

"1992 yılında savaş başladığı zaman çok şaşırdık, böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk. Buradaki kahramanlar el ele verip abluka altına alınmış Saraybosna'nın savunması için el birliği yaptı. Biz öncelikle kendi içimizde inancımızla kendi topraklarımız için, kendi namusumuz için mücadele ettik ve el ele verip kenetlendik. Ancak daha sonra birbirimize kenetlenince mücadelemizi kahramanlıklarla devam ettirdik. Bizlere çok alçakça saldırdılar. Vatanımızdaki mücadelemizde bize en çok desteği veren Türkiye oldu. Bizim dostlarımızın sizler olduğunu biliyoruz."

TÜGVA gönüllüsü Mehmet Fatih Demirci, çocukluğunun Bosna Hersek kahramanlık mücadelelerini dinleyerek geçtiğini belirterek, "Bugün dünyanın iki yüzlülüğüne tekrar tekrar şahit oluyoruz. O gün Bosna'da Srebrenitsa'da katliama susanlar bugün Ukrayna için ayağa kalkmış durumda. Tek fark bizim Müslüman olmamız mıydı? Srebrenitsa'da 8 bin 372 can, kadın, çocuk fark etmeksizin şehit edilirken tek suçumuz bu muydu? Ukrayna'daki zulmü de desteklemiyoruz. Ama Batı'nın bu iki yüzlülüğü bizi kızdırıyor. Bizler daha dün Bosna'da yüz binlerce can verdik. Bugün Suriye'de, Filistin'de hala şehitler vermekteyiz. Bunların hiçbiri dünya kamuoyuna Ukrayna gibi yansımadı." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Uluslararası Balkan Kooperatifi Genel Başkanı Hamza Yavuz, TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü Teşkilat Başkanı Ebubekir Akdağ, TÜGVA Üniversiteler Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt, Bosnalı gaziler ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı

Srebrenitsa, Saraybosna, İstanbul, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosnalı gaziler, İstanbul'da 'Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 22:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bosnalı gaziler, İstanbul'da "Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement