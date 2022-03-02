Bosnalı Hırvat diasporasından Bosna'daki Hırvatlara destek mektubu - Son Dakika

Amerika, Avustralya, Kanada, Almanya ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu birçok ülkeden Bosna Hersek asıllı Hırvat diasporası, Bosnalı Hırvatlara destek mektubu yolladı.

Mektupta, Bosnalı Hırvat diasporasının, Bosna'da yaşamakta olan Hırvatlara desteklerinin her alanda devam edeceği belirtildi.

"Bosna Hersekli Hırvatların içinde bulunduğu zor siyasi durumun farkındayız. Hırvat Ulusal Konseyi'nde (HNS) yaşanan gelişmeleri gözlemliyoruz. HNS'nin üstlendiği 'Hırvat halkının bu topraklarda huzur içerisinde yaşaması ve anayasal güvence altına alınmış kurucu halk statüsünün korunması' rolünü destekliyoruz." ifadelerine yer verilen mektupta, Bosna Hersek'te daha iyi bir gelecek temennisi vurgulandı.

Mektupta, farklılıklar ve siyasi çelişkiler ne olursa olsun, siyasi partilerin üyeleri ve Bosna Hersek'teki seçim reformu değişikliği müzakerelerine katılan uluslararası temsilcilere "samimi bir şekilde" düşünme çağrısı yapıldı.

Destek mektubunda, "Hırvat halkının Bosna Hersek'teki kurumlarda meşru temsili Bosna Hersek Anayasası tarafından garanti edilmektedir. HNS'nin Hırvat temsilcilerine olan desteğimiz sonsuzdur. Hırvat halkının, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı seçimlerinde diğer iki halk ile eşit haklara sahip olmasını istiyor, Hırvat yetkililerin seçilme şeklinin gözden geçirilmesini talep ediyoruz." görüşü paylaşıldı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.???????

Hırvat Ulusal Parlamentosu

Bosna Hersek'te 3 kurucu halktan biri olan Hırvatlar, Ekim 2022'de gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesi, seçim yasası değişikliği olmaması durumunda kendi bölgelerini oluşturmak için siyasi bir süreç başlatabileceklerini belirtmişti.

Bosnalı Hırvat siyasi partilerini temsil eden Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Hırvat Ulusal Parlamentosu (HNS), seçim kanunu hususunda değişikliklerin yapılmaması durumunda "seçim şartları karşılanmamış ve seçim yapılamaz" düşüncesi ile hareket edeceklerini ifade etmişti.