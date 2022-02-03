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Bosnalı Hırvatların lideri Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki konuşması tartışma yarattı - Son Dakika

Bosnalı Hırvatların lideri Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki konuşması tartışma yarattı

03.02.2022 21:59
Bosnalı Hırvatların lideri Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki konuşması tartışma yarattı

Hırvat siyasetçiler, Bosnalı Hırvatların lideri olarak bilinen Dragan Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde yaptığı konuşmayı tepkiyle karşıladı.

Hırvat siyasetçiler, Bosnalı Hırvatların lideri olarak bilinen Dragan Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde yaptığı konuşmayı tepkiyle karşıladı.

Eski Hırvatistan Devlet Başkanı Stjepan Mesic ve Eski Saraybosna Belediye Başkanı İvo Komsic, Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde "Sırp Cumhuriyeti entitesini koruyun." şeklinde açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eski Yugoslavya'nın son Devlet Başkanı da olan Mesic, Covic'in konuşmasının, "Bosna Hersek devletini yıkmak için (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi) Milorad Dodik ile beraber çalıştıklarının bir göstergesi olduğunu" söyledi.

Mesic, "Dragan Covic'in bu yaptığı, Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatların yararına değildir. Milorad Dodik eğer Bosna Hersek'e zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle yaptırımlara uğruyorsa Covic'in de aynı muameleyi görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi

Saraybosna eski Belediye Başkanı Komsic de Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde yaptığı konuşmayı "vatana büyük bir ihanet olarak" gördüğünü belirtti.

Komsic, "Covic'in açıklaması,1991'de Karacorceva'da dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç ile eski Hırvatistan Devlet Başkanı Franco Tudzman'ın, Bosna Hersek topraklarını paylaşmak için buluşmalarını hatırlatıyor." yorumunu yaptı.

Hırvat Demokrat Partisi Bosna Hersek'in lideri olan Dragan Covic, 1 Şubat'ta Dodik'in daveti üzerine Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Sırp Cumhuriyeti Entitesini koruyun. Diğer iki millete (Boşnak ve Hırvatlara) da kapınız açık olsun." ifadesini kullanmıştı.

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Hırvatistan, Yugoslavya, Saraybosna, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosnalı Hırvatların lideri Covic'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki konuşması tartışma yarattı - Son Dakika


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