Bosnalı Kahraman Aleksic Ölümünün 26. Yılında Anıldı

TREBİNJE/ Bosna Hersek'te yaşanan savaş sırasında (1992-1995) Boşnak komşusu Alen Glavovic'i dört Sırp askerin elinden kurtaran Sırp asıllı "kahraman" Srdjan Aleksic, ölümünün 26. yılında törenlerle anıldı.

Savaşta 26 yıl önce komşusu Glavovic'i Sırp askerlerin elinden kurtaran ancak aynı askerler tarafından dövülerek öldürülen Aleksic'in, memleketi Trebinje'deki mezarı başında tören düzenlendi.



Srdjan Aleksic'in babası Rade Aleksic, burada yaptığı konuşmada, oğlunun acısını her zaman yüreğinde taşıdığını belirterek, "Oğlumun yaptıklarıyla her gün gurur duymaya devam ediyorum. Srdjan, boş bir amaç uğruna ölmedi. Oğlum Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve daha birçok ülkede yaşamaya devam ediyor." dedi.



Trebinje Şehir Meclisi Başkanı Dragoslav Banjac da Srdjan Aleksic ve tüm kahramanların hatırasının yaşatılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.



Aleksic, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Karadağlı Boşnaklar Forumu tarafından Srdjan Aleksic Bulvarı'nda yapılan anma töreninde de anıldı.



Forum Başkanı Husein Tuzovic, Aleksic'in Sırp yönetmen Srdjan Golubovic tarafından çekilen "Çemberler" isimli filmle sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğine işaret ederek, "Aleksic gibi kahramanlar olmasaydı insanların umutları olmazdı." diye konuştu.



"Kahraman" Srdjan Aleksic kimdir?



Bosna Hersek'teki savaşta, ülkenin güneyindeki Trebinje şehrinde yaşayan Sırp asıllı Aleksic, 21 Ocak 1993'te, dört Sırp asker tarafından öldüresiye dövülen Boşnak komşusu Glavovic'i kurtarmak için olaya müdahale etmiş ancak bu müdahale hayatına mal olmuştu.



Glavovic'i Sırp askerlerin elinden kurtaran Aleksic, kendi milletinden askerler tarafından dövülerek hastanelik edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 27 Ocak 1993'te yaşamını yitirmişti.



Aleksic'in Sırp askerlerin elinden kurtardığı komşusu Glavovic, halen ailesiyle İsveç'te yaşamını sürdürüyor. Glavovic, her yıl Trebinje'ye gelerek hayatını kurtaran Srdjan'ın mezarını ve babası Rade'yi ziyaret ediyor.



Bosna Hersek'teki savaşın sembol isimlerinden biri olan Aleksic'in adı, sadece Bosna Hersek'te değil, birçok bölge ülkesinde caddelere verilirken, Sırp yönetmen Golubovic de Aleksic'in yaşadıklarının kurgulandığı "Çemberler" isimli bir film yapmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

