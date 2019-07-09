Son Dakika Haberleri: Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ" açıklaması

47 dakika önce

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iadesi konusunda Türkiye'nin bazı talepleri olduğunu, ancak bunun gündeme yeni gelen bir konu olmadığını söyledi.

Bosnalı lider Dodik'ten
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iadesi konusunda Türkiye'nin bazı talepleri olduğunu, ancak bunun gündeme yeni gelen bir konu olmadığını söyledi.
Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi.
Görüşmede Bosna Hersek'teki FETÖ bağlantılı bazı isimlerin iadesinin de ele alındığını aktaran Dodik, "Türkiye'nin bu konuda bazı talepleri var. Bu, gündeme yeni gelen bir konu değil. Ankara'daki görüşmemizde de bu konuyu ele almıştık." dedi.
Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin sorumlularını yargı karşısına çıkararak bu meseleyi çözmek istediğini kaydeden Dodik, "Türk kurumları, Bosna Hersek'te de bazı kişi ve kurumların bağını tespit etti." ifadelerini kullandı.
FETÖ ile bağı bulunduğu tespit edilen bu kişi ve kurumların büyük çoğunluğunun Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Entitesinde olduğunu anımsatan Dodik, "Dolayısıyla bu durum o entitenin yetkililerini ve prosedürlerini ilgilendiriyor. Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında." dedi.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]