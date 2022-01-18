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Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti - Son Dakika

Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti

18.01.2022 16:10
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, anayasaya aykırı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları kapsamında provokatif eylemlere sahne olan Brçko bölgesine yaptığı resmi ziyarette, Bosna Hersek'teki tüm siyasi aktörleri barış ve istikrara bağlı kalmaya çağırdı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, anayasaya aykırı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları kapsamında provokatif eylemlere sahne olan Brçko bölgesine yaptığı resmi ziyarette, Bosna Hersek'teki tüm siyasi aktörleri barış ve istikrara bağlı kalmaya çağırdı.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic'in de Brçko ziyaretine eşlik ettiği Dzaferovic, Brçko Belediye başkanı Esed Kadric, Brçko Meclis Başkanı Sinisa Milic ve Meclis Başkan Yardımcısı İvo Filipovic ile bir araya geldi.

"Kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası yok"

Burada açıklama yapan Dzaferovic, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Boşnak lider Dzaferovic, "Barış için çağrıda bulunuyorum, istikrar için çağrıda bulunuyorum, hoşgörü için çağrıda bulunuyorum. Kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası yok. Bosna Hersek Anayasasına, şimdiye kadar kabul ettiğimiz yasalara, dolayısıyla Bosna Hersek'in faaliyet gösterdiği genel alanlara saygısızlığın kimseye bir getirisi olamaz. Bu tür yaklaşımlar Bosna Hersek kurumlarında yürüttüğümüz diyaloğa zarar verir." dedi.

Brçko'nun farklı milletlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir bölge olduğunu ifade eden Dzaferovic, "Sırp Cumhuriyeti entitesinin son zamanlardaki yaklaşımları, bölge halkında huzursuzluğa sebep oldu." diye konuştu.

Brçko Belediye Başkanı Kadric de "Sayın Dzaferovic'in bu ziyaretiyle bölge vatandaşlarına bir kez daha, korkmak için bir neden olmadığı mesajını vermek isteriz. Brçko Özerk Bölgesi ve Bosna Hersek kurumlarının sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bir kez daha iletmek isterim." açıklamasını yaptı.

Katılımcılar, toplantıda Bosna Hersek'in bütün bölgelerinin ortak çıkarına olan, Saraybosna- Belgrad otoyolunu da kapsayan büyük altyapı projelerinin uygulanmasına yönelik faaliyetlere başlanması sonucuna varıldığını belirtti.

Bosna Hersek'teki provokatif eylemler

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti Emniyeti'nin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnaklara ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

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Meclis Başkanı, Sırbistan, Ocak, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti - Son Dakika
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