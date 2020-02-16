Bosnalı matematik öğretmeni, kaleci eldivenlerinden de vazgeçmiyor - Son Dakika

Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışan 28 yaşındaki Arnela Sabanovic, 13 yıldır profesyonel olarak uğraştığı kalecilikten de vazgeçmiyor.

Bosna Hersek'in en başarılı kadın futbol takımı Saraybosna'da kalecilik yapan Sabanovic, futboldaki yeteneğini kendisi gibi kaleci olan babasından aldığına inanıyor.

Öğretmenliği "en önemli özelliği" olarak nitelendiren Sabanovic, futbol dışında resimler çizip şiir de yazıyor.

AA muhabirine konuşan Sabanovic, öğretmenlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Beni ben yapan en önemli şey öğretmen kimliğim. Hayalim, tecrübelerimi ve bilgimi öğrencilerime aktarmak, onları cesaretlendirmek." dedi.

İnsanın sevdiği işleri yapmasının önemine dikkati çeken Sabanovic, her gün gülümseyerek girdiği sınıftan yine gülümseyerek ayrıldığını dile getirdi.

Sabanovic, resmi yeteneğini annesinden, kalecilik yeteneğini ise babasından aldığını belirterek, "Hangi işte iyi olduğunuzu o işi denemeden bilemezsiniz. Bir gün elime kalem aldım ve çizmeye başladım. Önce sadece portreler çizdim. Çok olumlu tepkiler alınca çizmeye devam ettim." dedi.

İlk kişisel sergisini 2013 yılında açtığını aktaran Sabanovic, kara kalem çalışmalarımın ardından tuval üzerinde yağlı boya resimler yapmaya başladığını, ardından 2016 yılında ikinci sergisini açtığını anlattı.

13 yıldır futbolla iç içe yaşıyor

Babasının da eski bir kaleci olduğunu söyleyen Sabanovic, "13 yıldır futbolla iç içeyim. Kalecilik yeteneğimi, eski bir kaleci olan babamdan aldığımı düşünüyorum. Çocukken sokaklarda oynadığım futbol, bugün beni bambaşka bir yere getirdi." dedi.

Sabanovic, 10 yıl Zenica şehrinin Çelik takımında profesyonel kalecilik yaptığını aktararak, 2017 yılında ise ülkenin kadın futbolundaki en başarılı takımı olan Saraybosna'ya transfer olduğunu söyledi.

2013 yılından beri zaman zaman Bosna Hersek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da formasını terleten Sabanovic, dizinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalması nedeniyle üzüntülü olduğunu da dile getirdi.

Sabanovic, Saraybosna forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında da forma giydiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, "Gençlere tavsiyem, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmesinler, hayallerinin peşinden gitmekten korkmasınlar. Yaşadıkları ve yaşayacakları zorluklar onları yıldırmasın." dedi.

Şiir yazma tutkusuna da değinen Sabanovic, "Gizlenmek istenilen duygular, şiirle kelimelere dökülüyor. Şiir, adeta olumsuz yorumlara kaplı bir edebiyat alanı benim için." ifadelerini kullandı.