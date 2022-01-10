Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok - Son Dakika

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları sırasında provokatif olayların yaşandığı Brçko şehrinin Başimamı Mustafa Gobeljic ve Brçko'daki manastırın koruyucusu Papaz Niko Josic, kentte kaygı oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliği Brçko Başimamı Gobeljic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte dikkate değer bir sorunun yaşanmadığını belirterek sosyal medyada yayılan Brçko'da çatışmalar yaşandığı haberlerini yalanladı.

Gobeljic, "Kentte huzur korunuyor. Farklı etnik gruplar arasında çatışmalar olduğu kesinlikle yalan. Kaygı oluşturacak bir durum yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Son günlerde Brçko'da şehir mezarlığının duvarına yazı yazılması gibi ufak çaplı birkaç olayın yaşandığını dile getiren Gobeljic, "Bu gerilimler muhakkak aşılacak. Brçko sakinleri barışçıl ve müreffeh bir gelecek istiyor. Şimdilik vatandaşlar arasında, yaşanan gelişmelere bağlı ciddi bir endişe belirtisi yok." dedi.

Brçko'daki manastırın koruyucusu Papaz Niko Josic de insanların şehirden kaçtığı ve evlerini terk ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu sabah Brçko şehir merkezindeydim. İnsanlarda panik havası kesinlikle yok. Bu haberler doğru değil." açıklamasında bulundu.

Josic "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları için de "Bu tür günler 'kutlama' adı altında anılıyor, ama amacının aksi yönde ilerliyor. Başka bir millete veya dine ait değerlere zarar vermeye başladığı anda, bunun adı kutlama olamaz." diye konuştu.

Yaşananların huzur bozucu olduğunu ifade eden Josic, "Biz Katolik Hırvatlar, Boşnaklar kadar olaydan tedirgin olmadık. Ama eğer komşumuz huzursuz ve mutsuz ise bizler de huzursuz ve mutsuzuz demektir. Bu durumda gözüm kapalı şekilde kendi yaşantıma devam etmem doğru değil. Komşumun huzursuz olduğu olaylarda onunla dayanışma içerisinde olmak benim görevim." dedi.

Bosna Hersek'teki Sırplar tarafından anayasa aykırı olmasına rağmen kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü", ülkede başta Boşnaklar olmak üzere Sırp olmayan diğer vatandaşlara yönelik provokasyonlar artırmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayan vatandaşlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek'in Brçko şehrinde taraftar grubu "Sindikat", 8 Ocak Cumartesi gecesi ellerinde meşaleler ile şehrin sokaklarını trafiğe kapatmıştı. Grup, Srebrenitsa soykırımına ait anıtlara zarar vermişti.