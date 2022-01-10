Üye Girişi
Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok - Son Dakika

Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok

10.01.2022 20:37
Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları sırasında provokatif olayların yaşandığı Brçko şehrinin Başimamı Mustafa Gobeljic ve Brçko'daki manastırın koruyucusu Papaz Niko Josic, kentte kaygı oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları sırasında provokatif olayların yaşandığı Brçko şehrinin Başimamı Mustafa Gobeljic ve Brçko'daki manastırın koruyucusu Papaz Niko Josic, kentte kaygı oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliği Brçko Başimamı Gobeljic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte dikkate değer bir sorunun yaşanmadığını belirterek sosyal medyada yayılan Brçko'da çatışmalar yaşandığı haberlerini yalanladı.

Gobeljic, "Kentte huzur korunuyor. Farklı etnik gruplar arasında çatışmalar olduğu kesinlikle yalan. Kaygı oluşturacak bir durum yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Son günlerde Brçko'da şehir mezarlığının duvarına yazı yazılması gibi ufak çaplı birkaç olayın yaşandığını dile getiren Gobeljic, "Bu gerilimler muhakkak aşılacak. Brçko sakinleri barışçıl ve müreffeh bir gelecek istiyor. Şimdilik vatandaşlar arasında, yaşanan gelişmelere bağlı ciddi bir endişe belirtisi yok." dedi.

Brçko'daki manastırın koruyucusu Papaz Niko Josic de insanların şehirden kaçtığı ve evlerini terk ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu sabah Brçko şehir merkezindeydim. İnsanlarda panik havası kesinlikle yok. Bu haberler doğru değil." açıklamasında bulundu.

Josic "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları için de "Bu tür günler 'kutlama' adı altında anılıyor, ama amacının aksi yönde ilerliyor. Başka bir millete veya dine ait değerlere zarar vermeye başladığı anda, bunun adı kutlama olamaz." diye konuştu.

Yaşananların huzur bozucu olduğunu ifade eden Josic, "Biz Katolik Hırvatlar, Boşnaklar kadar olaydan tedirgin olmadık. Ama eğer komşumuz huzursuz ve mutsuz ise bizler de huzursuz ve mutsuzuz demektir. Bu durumda gözüm kapalı şekilde kendi yaşantıma devam etmem doğru değil. Komşumun huzursuz olduğu olaylarda onunla dayanışma içerisinde olmak benim görevim." dedi.

Bosna Hersek'teki Sırplar tarafından anayasa aykırı olmasına rağmen kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü", ülkede başta Boşnaklar olmak üzere Sırp olmayan diğer vatandaşlara yönelik provokasyonlar artırmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayan vatandaşlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek'in Brçko şehrinde taraftar grubu "Sindikat", 8 Ocak Cumartesi gecesi ellerinde meşaleler ile şehrin sokaklarını trafiğe kapatmıştı. Grup, Srebrenitsa soykırımına ait anıtlara zarar vermişti.

YORUMLAR
500

İslam Birliği, Katolik, Ocak, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok - Son Dakika


Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
01:01 Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
00:43 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor
00:41 Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 02:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement