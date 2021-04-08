Bosnalı Nurija Cikaric 62 yaşında hafız oldu - Son Dakika

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla kentine bağlı Plane'de imam olarak görev yapan Nurija Cikaric, 62 yaşında hafız unvanını aldı.

Preporod Kültür Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, Cikaric'in, Bosna Hersek İslam Birliği Hıfz Komisyonu üyeleri önünde Kur'an-ı Kerim'in son ayetlerini ezbere okuyarak hafızlık unvanına layık görüldüğü ifade edildi.

Cikaric'in imamlık görevinde her zaman sabır ve özveriyle çalıştığına işaret edilen açıklamada, 10 Mayıs 1959'da dünyaya gelen Nurija Cikaric'in çocukluk yıllarında da Kur'an-ı Kerim okuduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Cikaric'in bu zamana kadar Zvornik, Sapna ve Tuzla'da hizmet verdiği belirtilerek Kur'an-ı Kerim'i hıfz etme çalışmalarını ise son bir yılda Hafız Mirnes Spahic ile yürüttüğü kaydedildi.