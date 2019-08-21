Bosnalı Sara'ya Sivas'ta burun estetiği ameliyatı

Bosna Hersek'te yaşayan 18 yaşındaki Sara Açıkgöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki başarılı burun ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, burun içerisindeki kemik eğriliği dolayısıyla nefes alamama sorunu yaşayan Açıkgöz, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Uluslararası Yabancı Hasta Birimi'ne müracaat etti.

Açıkgöz, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Durmuş'un gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, Bosna Hersek'ten gelen Açıkgöz'ün burun içinde kemik eğriliği olduğunu ve nefes alamama sorunu yaşadığını belirtti.

Hastanın araştırmalar sonucu hastanelerini tercih ettiğini aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Burun estetiği olmak için şehrimiz, üniversite hastanemiz çok tercih ediliyor. Biz bu ameliyatları çok sıklıkla yapıyoruz. Hemen hemen günde 2 ameliyat yapıyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımız da oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız özellikle bizleri tercih ediyor. Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yaz aylarında gurbetçi vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Yaklaşık 2-3 ay önce de bir Çeçen vatandaşımızı burun estetiği ameliyatı yaptık ve memnun bir şekilde ülkesine geri döndü. Kliniğimizde sadece burun estetiği değil kulak burun boğazı ilgilendiren tüm ameliyatlarda yapılmaktadır."

Sara Açıkgöz'ün annesi Yasna Açıkgöz ise operasyonun ardından kızının nefes aldığını anlatarak, "Bosna Hersek'te yaşıyoruz. Eşim Türk olduğu için tatil için Türkiye'ye geldik. Bir düğünde arkadaşım vasıtasıyla Doç. Dr. Kasım Durmuş Hoca ile tanıştık. Çok iyi bir doktor, alanında çok başarılı olduğunu duyduk. Daha sonra yaptığımız araştırmalar neticesinde de bunu kanıtladık. Sonra gelip ameliyatımızı olduk." ifadelerini kullandı.